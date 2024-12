Fiesp diz que seguirá atuando na busca por competitividade após acordo com UE

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou satisfação com o acordo comercial acertado entre Mercosul e União Europeia, destacando em nota o potencial de ampliação do comércio e dos investimentos produtivos. Diante da perspectiva de abertura à entrada de concorrentes europeus, a entidade diz que seguirá atuante na defesa das ações necessárias para elevar a competitividade dos setores produtivos brasileiros.

"A indústria brasileira recebe com satisfação a conclusão das negociações comerciais entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE). A finalização do acordo é oportuna, pois garante aos membros do Mercosul um instrumento poderoso para lidar com as mudanças comerciais e geopolíticas em curso", comentou a Fiesp.