Dados, perspectivas e equilíbrio de riscos determinarão juros, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, disse que a trajetória de corte das taxas de juros pelo BC dos Estados Unidos será determinada por dados, perspectivas e equilíbrio de riscos, em discurso antes do Fórum do City Club of Cleveland, nesta sexta-feira.

Ela defendeu que uma abordagem gradual para a flexibilização monetária permitirá calibrar o nível de restrição apropriado e que o atual cenário "exige um ritmo mais lento de cortes".