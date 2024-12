Consumo está dando apoio para a economia dos EUA, avalia Hammack, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que o consumo está dando apoio para a economia dos Estados Unidos, em rodada de perguntas e respostas no Fórum do City Club of Cleveland, nesta sexta-feira, 6. A dirigente também comentou que considera questões de habitação e imóveis em suas decisões monetárias.

Hammack foi questionada sobre o papel da inteligência artificial (IA) e disse que a ferramenta pode ajudar a economia a crescer, mas que sua equipe ainda analisa os benefícios e como ela a IA pode ser utilizada, com cuidado.