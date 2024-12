CNI afirma em nota que acordo Mercosul-UE vai diversificar exportações brasileiras

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou, por meio de nota, que o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) terá "papel estratégico" para diversificar as exportações brasileiras, ampliar a base de parceiros comerciais do País e fortalecer a competitividade do Brasil. Os dois blocos anunciaram a "conclusão final das negociações" para o acordo nesta sexta-feira, durante uma reunião em Montevidéu, no Uruguai.

"Além de diversificar nossas exportações e ampliar a base de parceiros comerciais, elevando o acesso preferencial brasileiro ao mercado mundial de 8% para 37%, o acordo trará uma inserção internacional alinhada com a agenda de crescimento inclusivo e sustentável, o que é essencial para garantir ganhos econômicos e sociais de longo prazo, e reforçar a competitividade global do Brasil", disse o presidente da CNI, Ricardo Alban, na nota.