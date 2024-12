Chance de Fed cortar juros em 25 pb em neste mês ultrapassa 90% após payroll

O mercado ampliou a precificação para um afrouxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de dezembro, após o relatório de emprego payroll apontar criação de empregos acima do esperado em novembro. Logo após o dado, a chance de uma redução de 25 pontos-base neste mês disparou e chegou a registrar mais de 91% de probabilidade.

Há pouco, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, o mercado estimava em 89,3% a chance de redução de 25 pontos-base (pb) nos juros na reunião de política monetária deste mês, contra probabilidade de 10,7% para manutenção. Antes do dado, as apostas estavam em 72,1% e 27,9%, respectivamente.