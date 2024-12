Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com esperança em estímulo na China e crise sul-coreana

Por André Marinho

São Paulo, 06/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em meio à expectativa dos mercados globais para a leitura de novembro do relatório de emprego dos EUA, o payroll. A esperança por novos estímulos na China ajudou os negócios na segunda maior economia do planeta, mas a crise política na Coreia do Sul manteve o índice de Seul sob pressão.