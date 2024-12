Ao anunciar acordo, Von der Leyen diz que está ciente das preocupações de agricultores europeus

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse nesta sexta-feira, 6, no anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia que está ciente das preocupações dos produtores agrícolas europeus. O acerto sofreu resistência principalmente da França, que protege seus agricultores da concorrência de países como o Brasil.

Von der Leyen deu a declaração em Montevidéu, no Uruguai, junto as presidentes do Mercosul. O bloco latino-americano tem uma reunião de cúpula na capital uruguaia nesta sexta-feira.