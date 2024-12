Acordo Mercosul-UE é maior acordo comercial concluído pelo Mercosul, dizem ministérios

O Ministério da Agricultura (Mapa) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmaram, em nota conjunta, que o acordo concluído nesta sexta-feira, 6, entre Mercosul e União Europeia "constitui o maior acordo comercial já concluído pelo Mercosul e uma das maiores áreas de livre comércio bilaterais do mundo". O anúncio da conclusão definitiva do tratado comercial foi feito durante a Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. "O acordo de parceria Mercosul-União Europeia passará agora pelo processo de preparação para sua assinatura. Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e economias que, somadas, alcançam aproximadamente US$ 22 trilhões", destacaram as pastas na nota conjunta.

Os ministérios lembraram que o processo de conclusão das negociações iniciou em 2023 com a retomada das tratativas birregionais entre os blocos. Nesse período, foram realizadas sete rodadas de negociações presenciais entre os dois blocos, todas em Brasília. As pastas afirmam que o acordo vai abrir oportunidades de comércio e investimentos sem comprometer a capacidade para a implementação de políticas públicas em áreas, como saúde, desenvolvimento industrial e inovação. "Sob a orientação do presidente Lula, o texto do acordo anunciado hoje assegura a preservação de espaço para políticas públicas em compromissos sobre compras governamentais, comércio no setor automotivo e exportação de minerais críticos", observam as pastas.

Sem citar nominalmente o mecanismo de reequilíbrio, os ministérios afirmam que o acordo também oferece mecanismos para lidar com eventuais impactos negativos de medidas unilaterais que possam afetar exportações do Mercosul. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), na reta final das negociações, o governo brasileiro conseguiu incluir no acordo um mecanismo de reequilíbrio de concessões do acordo, em caso de mudanças nas regras que afetam o comércio entre os blocos, como a lei antidesmatamento europeia. De acordo com os ministérios, os dois blocos acordaram também compromissos em matérias de "desenvolvimento sustentável" com "abordagem colaborativa e equilibrada". "Reconhecendo que os desafios nessa área são comuns e devem ser enfrentados de forma cooperativa", disseram as pastas.