Taxas de juros operam estáveis com dólar em queda e alta de taxas de Treasuries

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 5, diante da queda do dólar, mas alta dos rendimentos dos Treasuries, e com investidores atentos à tramitação do pacote fiscal na Câmara. Ainda pela manhã, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11h). Às 9h10, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,120%, de 14,122%, e o para 2027 estava em 14,340%, de 14,337% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 14,105%, de 14,107% no ajuste de quarta-feira (4).