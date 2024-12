Reino Unido: fusão da Vodafone com a Three obtém aprovação condicional de órgão antitruste

O acordo do Vodafone Group para a fusão de seus negócios no Reino Unido com a operadora rival Three foi aprovado condicionalmente pela autoridade antitruste do país, pondo fim a uma investigação que durou mais de um ano. A decisão da Autoridade de Concorrência e Mercados é um marco importante para a Vodafone, disse a diretora executiva Margherita Della Valle. A aprovação reconhece o importante vínculo entre investimento e melhor conectividade, e abrirá caminho para uma infraestrutura mais confiável em todo o país, acrescentou ela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O órgão de vigilância antitruste do Reino Unido afirmou nesta quinta-feira, 4, que o acordo, provavelmente, aumentará a concorrência no setor de telefonia móvel na região, mas só prosseguirá se ambas as empresas implementarem determinadas condições.