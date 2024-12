PPSA diz que 1º leilão de gás da União no pré-sal deve acontecer no 4º tri de 2025

O superintendente de Comercialização da PPSA, Guilherme França, disse nesta quinta-feira, 5, que o primeiro leilão do gás natural da União, no pré-sal, está previsto para o quarto trimestre de 2025. A PPSA é a empresa pública que gere os contratos da União no polígono do Pré-Sal.

A estimativa, disse França, é de que a União disponha de até 1,3 milhão de metros cúbicos de gás natural para ofertar ao mercado até 2027.