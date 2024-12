Petróleo fecha em queda após sessão volátil com decisão de adiamento de cortes pela Opep+

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 5. Em dia volátil, marcado pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), o mercado pareceu estar um pouco decepcionado após oito países do grupo aceitarem prorrogar até março de 2025 os cortes de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) na produção da commodity - planejados para terminar agora em dezembro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 0,35% (US$ 0,24), a US$ 68,30 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,30% (US$ 0,22), a US$ 72,09 o barril.