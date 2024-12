Para Abrage, situação é de bastante risco em relação à confiabilidade do sistema elétrico

As usinas hidrelétricas, que atendem esses critérios, representam hoje 47% da matriz elétrica. Há 10 anos, estavam no patamar de 83%.

Com o crescimento das fontes solar e eólica, há excesso de oferta de energia apenas determinados horários do dia, com redução no horário de pico de demanda (fim da tarde e início da noite).

"O ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico já indica uma necessidade de potência, para 2025, de quase 5 gigawatts. Então, nós estamos em uma situação de bastante risco em relação à confiabilidade do sistema", declarou Pereira, na audiência pública na Câmara.