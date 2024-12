Padilha reforça a investidores e clientes do JPMorgan compromisso de Lula com arcabouço

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, relatou nesta quinta-feira, 5, que, em sua conversa com investidores e clientes do JPMorgan, em São Paulo, reforçou o compromisso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o arcabouço fiscal e com o ajuste das contas públicas, de modo geral. O que era para ser uma coletiva de imprensa com o ministro acabou se transformando em um bate papo com os repórteres do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e da CNN Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ministro disse estar confiante de que as medidas de contenção de gastos que o governo enviou ao Congresso serão aprovadas ainda este ano e aproveitou para agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que vieram a público na quarta para dizer que vão defender o texto de cortes de gastos.

Padilha contou que durante conversas com os investidores um deles teria sugerido que o tema fiscal fosse deixado de lado. "Eu disse a eles que jamais o governo vai deixar o fiscal de lado e que esse é um compromisso do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad", contou. Perguntado pelo Broadcast se o governo está mesmo disposto a levar adiante seu compromisso com o fiscal mesmo com uma ala do Partido dos Trabalhadores (PT) se pronunciando o tempo todo contra corte de gastos, Padilha disse que, independentemente das críticas, o presidente Lula demonstrou nos seus mandatos anteriores que tem responsabilidade fiscal. "O ministro [da Fazenda] Haddad [Fernando] e o presidente Lula sempre vão dar atenção ao fiscal. O presidente Lula já provou nos seus dois primeiros mandatos que tem responsabilidade fiscal", disse.

O ministro de Relações Institucionais endossou falas recente do ministro Fernando Haddad, segundo as quais o pacote fiscal não é o "gran finale" e que o governo está disposto a sempre adotar novas medidas se necessário para reforçar o arcabouço fiscal e equilibrar as contas públicas. De acordo com Padilha, o governo, inclusive, está aberto a sugestões, propostas e críticas para reforçarem o arcabouço fiscal. "Nunca vamos deixar a política fiscal de lado", reiterou o ministro Alexandre Padilha.