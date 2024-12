MDIC diz que considerou 20 anos para análise de impacto de acordos como Mercosul-UE

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta quinta-feira, 5, que a pasta costuma considerar o prazo de 20 anos no processo de análise de impacto econômico de acordo comerciais internacionais.

A afirmação foi feita ao questionado, durante entrevista coletiva, sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.