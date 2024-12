Ibovespa sobe 1,40%, perto dos 128 mil pontos, com moderação de tensões

O Ibovespa se reaproximou da linha dos 128 mil pontos nesta quinta-feira e fechou no maior nível desde o último dia 26, hoje aos 127.857,58 pontos, em alta de 1,40% na sessão, no que foi seu melhor desempenho desde 22 de novembro. Desde o dia 28, quando cedeu 2,40% no ajuste inicial ao anúncio do pacote fiscal do governo, o índice tem alternado ganhos e perdas em base diária. Mas, de ontem (-0,04%) para hoje (+1,40%), parece mostrar padrão mais estável, tendo saído de mínima de 123.946,16 durante a sessão da sexta-feira passada para máxima a 127.989,06 pontos na sessão de hoje, em variação de 4 mil pontos entre os polos do intervalo.

Nesta quinta-feira, o piso do dia (126.087,09 pontos) correspondeu praticamente ao nível de abertura (126.087,78 pontos), com giro financeiro a R$ 23,1 bilhões no fechamento. Na semana e no mês, o Ibovespa registra alta de 1,74%, ainda cedendo 4,72% no ano. Como pouco visto desde que se impuseram as preocupações em torno do pacote fiscal - com efeitos diretos sobre o câmbio, hoje ainda a R$ 6,00 (-0,63%) no encerramento, e a curva de juros doméstica -, a recuperação do índice da B3 foi bem distribuída, nesta quinta-feira, pelos componentes da carteira, especialmente entre as ações de maior peso e liquidez.