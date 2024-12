IBGE: 7,875 milhões de empresas estavam ativas em 2022, sendo 2,648 milhões delas empregadoras

"O perfil das empresas que nasceram em 2022 é muito semelhante ao estoque de empresas já existentes, levando em conta as principais atividades econômicas", apontou Thiego Ferreira, gerente da Análise e Disseminação da pesquisa do IBGE, em nota.

A atividade que mais contribuiu para o nascimento de empresas foi o Comércio (39,4%), sendo responsável também pela maior parcela de empresas empregadoras ativas (42,7%). A atividade de Alojamento e alimentação aparece em segundo lugar no conjunto de nascimentos (9,9%), mas terceiro nas empresas ativas (8,0%). As Indústrias de transformação foram responsáveis pelo terceiro maior quantitativo de nascimentos, 8,7%, e o segundo maior de empresas ativas, 11,2%.

Em 2022, 92,7% das novas empresas empregadoras tinham de 1 a 9 assalariados, enquanto 6,6% tinham de 10 a 49 assalariados, e 0,7%, 50 ou mais. A taxa de nascimento também evidencia o maior dinamismo das empresas de menor porte em relação às demais: a taxa de nascimento foi de 17,6% entre as que empregavam até 9 assalariados; 6,2% na faixa de 10 a 49 assalariados; e 3,5% no grupo de 50 ou mais assalariados.

O IBGE implementou mudanças na metodologia da pesquisa, entre elas a que determina a morte das empresas, agora mensurada por um conjunto de três anos: a morte de uma empresa ocorre quando a mesma se encontrava ativa no ano de referência, mas não nos dois anos seguintes. Portanto, as mortes evidenciadas com dados de 2022 se referem ao ano de 2020.

No estudo de 2022, foram identificadas 210,7 mil mortes de empresas empregadoras no ano de 2020, menor resultado da série histórica iniciada em 2015. A taxa de mortes ficou em 9,0%, também o menor porcentual da série. Essas empresas contavam com aproximadamente 774,0 mil assalariados, o que correspondia a 2,4% do total de assalariados no ano de referência.