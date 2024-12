Governo tem 'absoluto compromisso' de responsabilidade fiscal, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem "absoluto compromisso" com a responsabilidade fiscal e disse que o País crescerá 3,5% em 2024. O ministro defendeu a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês e disse que tal medida não significa "onerar o Estado".

"Um presidente que diz: Quero crescer, incluir e diminuir desigualdade, mas não abro mão da absoluta responsabilidade fiscal", disse Rui Costa nesta quinta-feira, 5, durante evento de inauguração do Projeto Cerrado, maior linha única de produção de celulose do mundo, que pertence à Suzano.