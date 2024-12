Endividamento das famílias sobe a 77,0% em novembro, após 4 meses de quedas, diz CNC

A proporção de famílias com contas a vencer avançou de 76,9% em outubro para 77,0% em novembro, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

"Essa reversão já era esperada, com os consumidores precisando mais de crédito para conseguirem realizar as compras de fim de ano", escreveu Fabio Bentes, economista-chefe em exercício da CNC, em relatório.

"A recuperação do consumo depende de uma gestão responsável do crédito. Apesar de um leve aumento do endividamento, o impacto na renda mensal tem diminuído, refletindo o esforço das famílias em manter suas contas equilibradas mesmo diante de adversidades econômicas", avaliou Bentes.

Apesar do avanço em novembro, a CNC aponta que os brasileiros estão fazendo "uma gestão mais cautelosa do orçamento". A proporção de consumidores que se consideram "muito endividados" caiu para 15,2%, o menor nível desde novembro de 2021.

A proporção de consumidores que afirmaram não ter condições de pagar suas dívidas vencidas, ou seja, que permaneceriam inadimplentes, subiu de 12,6% em outubro para 12,9% em novembro. Essa parcela era de 12,5% em novembro de 2023.

Apesar da alta na inadimplência, o porcentual de famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias recuou em relação ao mês anterior, para 49,6% do total, após cinco meses de aumentos no indicador. Ao mesmo tempo, a fatia de pessoas com mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas encolheu a 20,3%. Como resultado, o porcentual médio de comprometimento da renda com dívidas foi de 29,8% em novembro, ligeiramente menor em relação ao mês anterior. Os dados mostram que, mesmo com os gastos maiores de fim de ano, as dívidas abocanham uma fatia cada vez menor da renda das famílias, apontou a CNC.

"Uma das facilidades para garantir essa melhora do perfil de endividamento foram os prazos cada vez mais longos para arcar com suas contas. Tanto que o percentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano avançou para 35,9%, o maior nível desde dezembro de 2021", diz o estudo.