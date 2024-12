Empresas do Reino Unido acreditam que CPI deve aumentar de 2,6% para 2,7% um ano à frente

No documento que monitora os desdobramentos na economia, as companhias também relataram que os preços de produção registraram uma taxa média anual de 3,9%, queda em relação aos 4% dos três meses até outubro. Para o próximo ano, as empresas esperam que a inflação de preços de produção diminua em 0,2 ponto porcentual.

Já o crescimento salarial nos três meses até novembro foi de 5,5%, menor do que a leitura feita em outubro, e a expectativa é de que nos próximos 12 meses o número diminua em 1,5 ponto porcentual, com base nas médias de três meses.

Cerca de 59% das empresas do Reino Unido esperam reduzir as suas margens de lucro para responder ao aumento nas contribuições para o Seguro Nacional do empregador que foi anunciado no orçamento britânico de outono. Em menor escala, 54% esperam aumentar os preços, 54% projetam menos empregos e 38% acreditam que pagarão salários mais baixos.