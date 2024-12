Em Angola, Fávaro discute fortalecimento da cooperação agrícola

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu nesta quinta-feira, 5, em Luanda com o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Isaac Maria dos Anjos, para tratar da cooperação agrícola entre os países. Em nota da pasta, a embaixadora do Brasil em Angola, Eugênia Barthelmess, disse que esta primeira reunião bilateral tem como objetivo continuar a aprofundar o relacionamento entre Brasil e Angola na área de agricultura e do agronegócio.

Além de ampliar as exportações brasileiras para Angola, uma das propostas é a aquisição de fertilizantes nitrogenados angolanos.