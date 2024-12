Crescimento no Reino Unido está fraco e inflação de serviços está alta, diz integrante do BoE

Integrante do conselho do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Megan Greene disse que o crescimento no Reino Unido está fraco e que a inflação de serviços está persistente em alta, em participação de painel em evento promovido pelo Financial Times nesta quinta-feira. Ela citou que, no cenário britânico, é preciso entender os impactos do orçamento de outono.

"O crescimento salarial não caiu tão rápido quanto eu queria", afirmou.