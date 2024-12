Cnseg diz que R$ 20 bi é a estimativa de investimento das seguradoras em inovação em 2024

A Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) estima que as empresas do setor tenham investido cerca de R$ 20 bilhões em inovação em 2024. O montante, estimado em pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 5, pela Cnseg, corresponde a 2,63% da receita bruta do setor no Brasil, esperada em R$ 19,6 bilhões este ano.

A informação consta do "Primeiro Estudo sobre inovação no Mercado de Seguros, Saúde, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Brasil", apresentado nesta quinta-feira, 5, na sede da entidade, no centro do Rio de Janeiro.