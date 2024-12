Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectiva para cortes do BCE, e Frankfurt renova recorde

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 5, com uma tendência de mais força na zona do euro que vem seguindo durante a semana, e segue perspectivas de cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Como resultado, o DAX voltou a renovar máxima histórica em Frankfurt, enquanto o Ibex35 ultrapassou os 12 mil pontos, o que colocou o índice espanhol no maior nível desde 2009. Os movimentos ocorrem pesar da crise política na França, que derrubou na quarta-feira o governo do primeiro-ministro Michel Barnier, e mantém o país em uma incerteza, especialmente no tema fiscal.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,43%, a 519,66 pontos.

Na visão do Caixabank, na reunião de 12 de dezembro, o BCE deverá baixar as taxas em 25 pontos base. "O corte reflete o consenso que existe no BCE de um relaxamento gradual da política monetária e, ao mesmo tempo, equilibra duas visões: a cautela de alguns membros para não encerrar ainda o combate à inflação, com a preocupação de outros sobre o risco de manutenção de uma política restritiva num contexto de arrefecimento da atividade", avalia. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,67%, a 20.366,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 1,63%, a 12.126,40 pontos. Já empresas do Reino Unido têm expectativas de que a taxa de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) aumente de 2,6% para 2,7% um ano à frente, mas mantiveram a projeção para três anos inalterada em 2,6%, mostra a pesquisa mensal Decision Maker Panel (DMP) feita pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Para novembro, houve uma queda na taxa, de 2,7% em outubro para 2,6%. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,16%, a 8.349,38 pontos.