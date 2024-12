Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais na China e com crise sul-coreana

Por André Marinho

São Paulo, 05/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quinta-feira, à espera de possíveis novos sinais sobre estímulos econômicos na China. Seul teve mais um pregão de perdas, em meio aos desdobramentos da crise política deflagrada pela decisão do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, de decretar temporariamente a lei marcial.