Balança comercial de novembro tem superávit de US$ 7,03 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,03 bilhões em novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 28,021 bilhões e importações de US$ 20,991 bilhões.

Na última semana de novembro, o superávit foi de US$ 1,074 bilhão, com vendas de US$ 6,741 bilhões e compras de US$ 5,666 bilhões. No ano, o saldo positivo é de US$ 69,856 bilhões.