Presidente do BC da Coreia do Sul sugere que crise política não mudará política monetária

O presidente do Banco da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês), Rhee Chang Yong, indicou nesta quarta-feira, 4, que a autoridade monetária não deve revisar as perspectivas de cortes de juros como resultado da crise política no país. Em entrevista à Bloomberg TV, Rhee explicou que as próximas decisões serão guiadas pelos fatores estruturais e os fundamentos macroeconômicos.

Na terça, 3, o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, decretou temporariamente a lei marcial, em uma medida que gerou protestos de parlamentares e da sociedade civil. O banqueiro central reconheceu que o episódio impõe riscos no curto prazo, mas ponderou que teria sido pior se o presidente não tivesse revertido a medida logo em seguida. "O sistema político sul-coreano é maduro e seguro", disse.