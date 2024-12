Ministério vai avaliar 'pequena ampliação' de passageiros no Santos Dumont a pedido da Infraero

O Ministério de Portos e Aeroportos vai avaliar, em 2025, a possibilidade de promover a "pequena ampliação" na movimentação de passageiros no Aeroporto do Santos Dumont (Rio de Janeiro). Contudo, até o momento não há nenhuma alteração na portaria que trata sobre a limitação operacional do aeroporto carioca, segundo nota divulgada pela pasta.

Além disso, afirma que, para o próximo ano, é "necessário desenvolver uma visão estratégica para fortalecer ainda mais a aviação no Estado do Rio de Janeiro, em colaboração com todos os atores envolvidos".

Nesta quarta-feira, 4, após informações sobre uma possível flexibilização na restrição, o prefeito Eduardo Paes se manifestou nas redes sociais. "Não bastasse o impacto no Galeão e na economia do Rio, as restrições ambientais e no trânsito da região já são motivos mais do que suficientes para normas Estaduais e municipais serem aplicadas impedindo esse aumento", publicou.

Disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silvia possui "enorme respeito pelos interesses do Rio". Na época, o petista apoiou a posição do prefeito do Rio de Janeiro a favor da restrição."

Na nota divulgada nesta quarta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que "tem trabalhado desde o início para fortalecer as operações" no Galeão. Destaca ainda que, desde a implementação da medida, a movimentação de turistas nos aeroportos do Rio de Janeiro cresceu 4,5%, enquanto a movimentação de cargas aumentou 25%.