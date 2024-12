Eve assina Carta de Intenção com Helicopters Inc. para venda de até 50 eVTOLs

A Eve informou nesta quarta-feira, 4, que assinou uma Carta de Intenção com a Helicopters Inc., operadora líder de helicópteros nos Estados Unidos, para a venda de até 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O pedido inclui serviços de pós-venda do portfólio Eve TechCare e o Vector, software da Eve para gerenciamento de tráfego aéreo urbano (Urban ATM). "A Helicopters Inc. é líder reconhecida, com operações em mais de 30 áreas metropolitanas dos EUA, e estamos entusiasmados em tê-la como cliente. Trabalharemos em conjunto para integrar nossas aeronaves totalmente elétricas à sua extensa operação no país", destaca Megha Bhatia, Chief Commercial Officer da Eve, em nota.

Segundo a empresa, a parceria com a Helicopters Inc. teve início em 2022, na simulação da jornada do passageiro e da aeronave para a mobilidade aérea urbana que a Eve liderou em Chicago, nos Estados Unidos. Em colaboração com a Blade Inc., as empresas simularam operações com eVTOLs, utilizando um helicóptero da Helicopters Inc. para transportar passageiros do Vertiporto de Chicago a dois helipontos na região metropolitana: o Heliponto Municipal de Schaumburg e o Heliponto de Tinley Park.