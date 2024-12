Dólar alto reflete 'ruído' sobre ajuste, diz Ceron

"Tem movimentos que são decorrentes de ruídos internos, desse processo de compreensão do pacote, isso é natural. Tem também, obviamente, cada vez mais um ambiente externo mais desafiador, com sinalizações também de políticas econômicas, principalmente vindas dos Estados Unidos, que podem gerar um impacto global", disse ele, frisando que esses efeitos atingem com mais ênfase os emergentes.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça, 3, que a valorização expressiva do dólar nos últimos dias reflete "ruídos internos" quanto à "compreensão" do pacote de contenção de despesas que foi apresentado na semana passada pelo governo, e também está ligada a um cenário externo mais desafiador.

Na segunda-feira, 2, o dólar renovou sua máxima histórica e fechou cotado a R$ 6,06. Ontem, fechou em ligeira queda, de 0,16%, a R$ 6,05. A alta da moeda americana ocorreu como resultado da avaliação no mercado de que o pacote fechado pelo governo ficou aquém do necessário para equilibrar as contas públicas e manter o arcabouço fiscal.

Ceron reforçou que a situação do câmbio "merece atenção, merece o cuidado devido". "As medidas que foram tomadas, as que vão ser tomadas ao longo de todo o restante do governo vão indicar e vão dar consistência para garantir que as coisas continuem bem no País."

