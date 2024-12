Bolsas da Europa sobem à espera de desfecho da crise política na França, mas Londres é exceção

São Paulo, 04/12/2024 - O sinal positivo predomina nas bolsas da Europa nesta manhã, mas a queda da ações de mineradoras mantém o principal índice de Londres no vermelho. Investidores aguardam o desfecho da crise política na França, onde parlamentares votam hoje o destino do primeiro-ministro Michel Barnier.

O quadro global ajuda a fornecer certo alívio ao sentimento de risco, após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, voltar atrás da decisão de decretar lei marcial. O BC do país se comprometeu a implementar medidas de aumento da liquidez em meio ao imbróglio.

Apesar do ambiente político nebuloso, há certo otimismo de que o Banco Central Europeu (BCE) pretende continuar a trajetória descendente dos juros. Hoje, o dirigente Olli Rehn disse ver motivo para seguir com o relaxamento monetário nos próximos meses.

Em sinal favorável a esse cenário, o índice de preços ao produtor (PIB) da zona do euro caiu 3,2% na comparação anual de outubro, conforme informado há pouco. Já as leituras finais de índices de gerentes de compras (PMI) de serviços do bloco e da Alemanha confirmaram contração da atividade em novembro. O PMI composto do Reino Unido também caiu, mas veio melhor que a prévia.

Entre os destaques, a ação da Stellantis subia 1,63% em Frankfurt, após relato na imprensa italiana de que a montadora mira o CFO da Apple, Luca Maestri, para o posto de CEO da empresa, no lugar Carlos Tavares. Em Milão, Davide Campari-Milano ganhava 3,32% , após a fabricante de bebidas alcoólicas indicar Simon Hunt como CEO.