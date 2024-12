BoE: Bailey reforça relaxamento gradual e confirma expectativa por mais quatro cortes de juros

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, reiterou nesta quarta-feira, 4, que a instituição pretende seguir uma abordagem "gradual" no processo de relaxamento monetário. Em evento organizado pelo Financial Times, Bailey também confirmou a previsão de mais quatro cortes de 25 pontos-base nos juros ao longo do próximo ano, como indicado no cenário base do BC britânico. O dirigente, no entanto, condicionou a hipótese à evolução dos indicadores econômicos conforme o esperado. "Temos olhado uma série de potenciais trajetórias à frente - e algumas são melhores que outras", explicou.