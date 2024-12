Secretário da Fazenda se reúne com liderança do governo na Câmara para tratar de pacote fiscal

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, chegou por volta das 10 horas desta terça-feira, 3, ao gabinete da liderança do governo da Câmara dos Deputados, para uma reunião sobre os projetos relacionados ao pacote fiscal proposto pelo governo federal.

O encontro conta com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e demais vice-líderes do governo, como Rogério Correia (PT-MG), Mauro Benevides Filho (PDT-CE) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ).