Reunião de Haddad e relator sobre reforma tributária vai ser hoje, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ter um encontro com o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), ainda nesta terça-feira, 3.

A declaração ocorreu a jornalistas, no Senado, nesta terça. Na ocasião, Durigan disse não saber o horário, mas confirmou que o encontro ocorrerá hoje. "É preciso confirmar a agenda do ministro, mas vai ser hoje", declarou.