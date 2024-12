Pecuária deve ser decisiva para alta do PIB do Agro no 4º trimestre, avalia Gabriela Faria

O desempenho da pecuária no quarto trimestre de 2024 deverá ser fator determinante para a confirmação da perspectiva de alta do Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária no período, avaliou, ao Broadcast Agro, a analista da Tendências Consultoria Gabriela Faria. Ela pondera que o ritmo de crescimento da atividade é menor do que o do primeiro semestre mas, ainda assim, deve permitir a expansão do PIB do Agro.

"O quarto trimestre é bem influenciado pela pecuária, já que as principais safras terminam antes. A pecuária bovina deve crescer em relação ao ano passado, mas em um ritmo mais lento do que no início de 2024", disse a analista da Tendências.

Antes da divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2024, nesta terça-feira, a consultoria previa crescimento de 1% para o PIB do Agro de outubro a dezembro. Já no ano, a estimativa era de queda de 2,1%. Os números agora podem ser revisados, explicou Faria.