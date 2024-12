Ouro fecha em alta, com tensões geopolíticas no radar e dólar mais fraco

O ouro futuro fechou em alta nesta terça-feira, 3, impulsionado pela fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries, bem como por tensões geopolíticas globais. O ouro para fevereiro avançou 0,35%, a US$ 2.667,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ativo porto seguro se valorizou a medida que o dólar perdia força ante rivais e as incertezas na geopolítica global aumentavam. Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk Yeol declarou lei marcial de emergência, acusando oposição de atividades antiestatais. Todavia, o Parlamento votou para revogar a declaração. No Oriente Médio, Israel ameaça intensificar seus ataques contra o Líbano, se o cessar-fogo, já instável, com o Hezbollah cair.