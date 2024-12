Lupion: Não temos grande expectativa sobre relatório da tributária no Senado

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), afirmou que não há "expectativas muito positivas" em relação ao relatório da regulamentação da reforma tributária do Senado. Ele afirmou desconhecer a posição do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), sobre a inclusão das carnes na cesta básica isenta no projeto da tributária.

De acordo com Lupion, estava agendada uma reunião sobre o projeto de regulamentação com Braga na semana passada. Porém, por conta de um problema de saúde do senador, o compromisso não se concretizou.