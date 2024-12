Governo protocola PEC do pacote fiscal na Câmara; proposta vai à CCJ

O Poder Executivo submeteu ao Congresso Nacional, às 7h15 desta terça-feira, 3, a proposta de emenda à Constituição (PEC) com as medidas do pacote fiscal para cortar gastos públicos.

Na mensagem de apresentação, consta o horário das 10h21 desta terça-feira e a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta está registrada como PEC 45/2024.