China proíbe exportações de bens de uso militar e de alguns minérios para os EUA, em retaliação

Esses materiais básicos são tidos essenciais para a produção de semicondutores, baterias e sistemas de energia renovável.

Em nota, o Ministério do Comércio da China afirma que as medidas visam "proteger a segurança nacional" e são válidas já a partir desta terça-feira. Organizações e indivíduos de qualquer país ou região que violem as normas e transfiram itens de dupla utilização da China para os EUA "serão responsabilizados de acordo com a lei", alerta o ministério. Itens de dupla utilização podem ser utilizados tanto para fins militares, como para uso civil.

A intensificação das restrições pela China ocorre um dia após os EUA formalizarem novas sanções para impedir a venda de chips avançados e de ferramentas para produção destes semicondutores para empresas chinesas, alegando que o objetivo é restringir seu uso militar e para inteligência artificial (IA).