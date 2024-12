Ceron: Questão do dólar tem movimentos fruto de ruídos internos e incompreensão do pacote

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 3, que o processo de valorização do dólar responde a ruídos internos, incluindo a assimilação do pacote de contenção de despesas, mas também a um cenário externo mais desafiador. "Tem movimentos que são decorrentes de ruídos internos, desse processo de compreensão do pacote, isso é natural. Tem também, obviamente, cada vez mais um ambiente externo mais desafiador, com sinalizações também de políticas econômicas, principalmente vindas dos Estados Unidos, que pode gerar um impacto global", disse, frisando que esses efeitos atingem com mais ênfase os emergentes.

Esse processo acaba gerando uma reprecificação de ativos e uma elevação de risco que afeta a todos, e, em sua avaliação, todas as moedas estão passando por este momento. "Se a gente olhar esse processo do início de 2023, de onde nós estávamos, inclusive comparado com outros emergentes, tem um processo de descolamento muito menos significativo do que aparenta com esses horizontes mais recortados. Nós tivemos o ano passado de grande apreciação cambial e neste nós estamos tendo uma desvalorização, mas a combinação desse processo não é incompatível com o que está acontecendo em outros países", disse.