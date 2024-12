Bolsas da Europa sobem de olho no BCE e apesar de crise na França, Frankfurt tem recorde

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 3, seguindo um movimento de ganhos na semana, que leva em conta as perspectivas para a postura do Banco Central Europeu (BCE). O índice DAX ultrapassou o nível simbólico de 20 mil pontos pela primeira vez, em Frankfurt, e terminou a sessão com recorde histórico. O movimento de impulso ocorre apesar da crise política que ameaça derrubar o governo do primeiro-ministro Michel Barnier na França. Com alta do petróleo a partir de tensões geopolíticas, empresas do setor tiveram avanços relevantes.

Nesta semana, as ações vem subindo na Europa com destaque para o setor de tecnologia. Na visão do Rabobank, as ações podem ter beneficiado da maior quantidade de flexibilização do BCE precificada na curva. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,51%, a 20.035,14 pontos. O BCE deve cortar as taxas de juros quando se reunir em dezembro, mas o ajuste da política monetária deve permanecer gradual e dependente de dados, afirmou o dirigente e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, em um evento do MNI Connect na terça-feira. Kazaks, no entanto, reconheceu que o BC europeu precisa permanecer "ágil e flexível" para alterar os juros, se necessário.