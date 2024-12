Alckmin: PIB é boa notícia, supera previsões do mercado e indústria faz a diferença

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou nesta terça-feira, 3, de "boa notícia" o número do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, divulgado mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Alckmin deu a declaração em solenidade voltada à agroindústria no Palácio do Planalto.

"Começar, presidente, com uma boa notícia. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu neste terceiro trimestre 0,9%, superando o mercado. E o PIB acumulado, 3,5%, e a indústria, o PIB acumulado, 3,3%. Então a indústria fazendo a diferença", disse o vice-presidente.