Adesão de países à UE pode impulsionar PIB per capita nos próximos 15 anos, diz FMI

A adesão de novos países à União Europeia (UE) pode impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do bloco comum nos próximos anos, avalia o Fundo Monetário Internacional (FMI), em relatório divulgado nesta terça-feira, 3. Segundo cálculos da instituição, o PIB per capita europeu poderia aumentar 14% após 15 anos, se todos os 10 países com processos de adesão em andamento forem aceitos em condições similares a rodada de admissões em 2004.

O alargamento da União Europeia impulsionou o crescimento do PIB per capita em 30% nos países que aderiram ao bloco em 2004 e 10% nos membros já existentes, acima do que teria sido sem a expansão, analisa o relatório.