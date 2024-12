Presidente do BC chinês promete manter apoio monetário e reduzir custos de financiamento

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, se comprometeu a manter a política monetária acomodatícia no ano que vem, em discurso durante fórum financeiro em Pequim nesta segunda-feira, 2. Disse ainda que a instituição trabalhará também para manter liquidez "razoável" nos mercados, diminuir os custos de financiamento das empresas e fortalecer o apoio à inovação tecnológica.

O banqueiro central acrescentou que o BC chinês buscará otimizar as estatísticas sobre oferta monetária, além de promover o "desenvolvimento estável" dos mercados imobiliário e de capitais.