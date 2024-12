Pendências de acordo Mercosul-UE foram submetidas aos líderes dos blocos, diz Itamaraty

O secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio, disse nesta segunda-feira, 2, que as pendências do acordo entre Mercosul e União Europeia foram submetidas aos líderes dos dois blocos depois de mais uma rodada de negociações em Brasília. Ele disse que há expectativa de concluir as negociações até o final do ano, como já havia afirmado publicamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada em conversa com jornalistas para explicar a viagem do presidente para a Cúpula do Mercosul, no Uruguai. O evento será na quinta e na sexta-feira, 5 e 6, em Montevidéu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A rodada de negociações de novembro terminou na semana passada com avanços importantes e as questões pendentes foram submetidas aos líderes", disse Lyrio. "O próprio presidente Lula já fez referência de que tem a expectativa de que tenhamos a conclusão das negociações até o final do ano", disse ele.