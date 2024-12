Ouro fecha em queda pressionado por dólar fortalecido após fala de Trump sobre Brics

O ouro mais líquido fechou em queda de 0,83%, a US$ 2.658,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro futuro fechou em queda nesta segunda-feira, 2, pressionado pelo fortalecimento do dólar no exterior, após o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmar, no final de semana, que pretende impor tarifa de 100% contra os países do Brics se o bloco substituir a divisa americana como moeda de comércio.

As advertências do republicano afetaram o sentimento do mercado, já que seus planos tarifários propostos e suas políticas expansionistas poderiam levar a um aumento da inflação, influenciando potencialmente as futuras decisões de corte da taxa de juros do Federal Reserve (Fed), afirma Tito Iakopa, da FlowCommunity. Isso prejudicaria o ouro, pois taxas de juros mais altas normalmente reduzem o apelo do metal, que não rende juros.

Por outro lado, as tensões geopolíticas e a demanda por ativos porto seguro está mantendo o lado negativo dos preços do metal precioso relativamente protegido, dizem os analistas do ANZ. Na mesma esteira, apesar das recentes revisões para cima em previsões para o dólar americano e os rendimentos de Treasuries, a Capital Economics acredita que o preço do ouro subirá para US$ 2.750 a onça-troy até o final de 2025.

"Isso reflete nossa opinião de que uma demanda mais forte de ouro por parte da China e preocupações mais amplas sobre a sustentabilidade fiscal compensarão os movimentos desfavoráveis nos fatores tradicionais da commodity", acrescenta a empresa de pesquisa.