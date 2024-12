No âmbito da NIB, só em setembro, BNDES aprovou R$ 154 bi em crédito, diz executivo da Abimaq

Só em setembro, no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou em crédito para indústria o equivalente a R$ 154 bilhões, disse nesta segunda-feira, 2, no seu discurso de abertura no evento de confraternização de fim de ano da entidade, o presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria de Máquina e Equipamentos (Abimaq), Gino Paulucci Junior. Tendo como referência o NIB em curso pelo governo federal, além do Programa Brasil Mais Competitivo, emendou Paulucci Junior, a entidade tem promovido ações estratégicas voltadas ao apoio à Pesquisa e Inovação, Transição energética, Economia verde e o desenvolvimento destas cadeias produtivas ao longo dos próximos anos.

"Em um trabalho conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços MDIC, a Abimaq contribuiu ativamente também para a aprovação de projetos específicos como a Depreciação Acelerada e a Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD), instrumentos que visam reduzir os custos das empresas e reunir recursos para serem investidos em projetos de infraestrutura, energia e agronegócio", pontuou o presidente do Conselho Administrativo da Abimaq.