Ministério dos Transportes diz que concessão da Rota da Celulose não recebeu propostas

A chamada Rota da Celulose, conjunto de rodovias em Mato Grosso do Sul que iria a leilão na sexta-feira, 6, não recebeu propostas. A informação foi confirmada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com o Ministério dos Transportes e o governo do Mato Grosso do Sul. Com o leilão deserto, uma nova data será marcada para voltar a oferecer os ativos ao mercado.

O recebimento das propostas estava agendado para a manhã desta segunda-feira, 2, quando as companhias deveriam entregar os envelopes, formalizando o interesse em participar da disputa.