Mediana das expectativas para o dólar no fim de 2024 continua em R$ 5,70 no Focus do BC

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2024 se manteve em R$ 5,70, interrompendo uma sequência de seis semanas de alta. Um mês antes, era de R$ 5,50. A estimativa para o fim de 2025 aumentou de R$ 5,55 para R$ 5,60; para 2026, de R$ 5,50 para R$ 5,60; e, para 2027, permaneceu em R$ 5,50. Considerando apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para o dólar no fim de 2024 subiu de R$ 5,70 para R$ 5,77. A projeção para a cotação da moeda no ano que vem passou de R$ 5,60 para R$ 5,70, levando em conta 44 atualizações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A moeda norte-americana fechou a última sexta-feira, 29, no pico histórico de R$ 6,0012, puxada pelo desconforto do mercado com o pacote de ajuste fiscal do governo. Fatores técnicos, como a rolagem de contratos futuros e a disputa pela formação da última taxa ptax de novembro, também contribuíram para a alta.