Leilão da Receita acontece nesta segunda, 2, com celulares e até veículos

A Receita Federal vai iniciar nesta segunda-feira, 2, a partir das 9h, o 3º Leilão Eletrônico de mercadorias apreendidas em 2024. As propostas poderão ser enviadas até às 21h do dia 6 de dezembro.

Para participar, o interessado precisa ser pessoa física ou jurídica e possuir conta no governo com nível de confiabilidade prata ou ouro. O acesso ao pregão se dá por meio do portal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).